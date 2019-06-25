При комитете Татарстана по охране памятников собрали научно-методический совет по культурному наследию

При комитете Татарстана по охране объектов культуры создан научно-методический совет по культурному наследию республики. Как сообщает пресс-служба комитета, в совет вошли 35 человек — архитекторы, реставраторы, искусствоведы, специалисты, связанные с сохранением объектов культурного наследия, научные сотрудники казанского строительного университета. Так, членами совета стали помощник президента Татарстана Олеся Балтусова и член Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Сергей Саначин. Возглавлять совет будет председатель комитета Иван Гущин.

Совет будет рассматривать вопросы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. Члены совета займутся разработкой предложений, необходимых для обоснования принятия решения комитетом. Решения структуры при комитете будут носить рекомендательный характер.

“Ъ-Казань”