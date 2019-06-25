Умерла актриса Алла Покровская

В возрасте 81 года умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Покровская, сообщили в МХТ имени Чехова, где она служила. Она также известна как жена народного артиста СССР Олега Ефремова и мать актера и телеведущего Михаила Ефремова.

Прощание состоится в четверг, 27 июня, говорится в сообщении театра. В 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ (Камергерский переулок, 3), а в 13:00 — отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках (Софийская набережная, 32). Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Алла Покровская окончила Школу-студию МХАТ. После учебы ее приняли в театр «Современник», где она проработала более 40 лет. В 2004 году ее приняли в труппу МХТ.

На счету актрисы — более 30 ролей. В числе наиболее известных фильмов с ее участием: «Свой» (1969 год), «На дне» (1972), «Дневник директора школы» (1974), «Перед экзаменом» (1977), «Охота на лис» (1980), «Крутой маршрут» (2008), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011).

В 1974 году удостоилась звания заслуженного артиста РСФСР, в 1985 году — звания народного артиста РСФСР. Была лауреатом премии Станиславского в номинации «Театральная педагогика. За воспитание нового поколения актеров» (1998 год). В 2004 году получила театральную премию «Чайка» в номинации «Лучший актерский дуэт» (с актером Андреем Мягковым) за роль в спектакле «Мещане» по одноименной пьесе Максима Горького. Постановщиком пьесы был Кирилл Серебренников.