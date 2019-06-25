На подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС выделят дополнительно 250 млн рублей

Из регионального бюджета будет дополнительно выделено 250 млн руб. на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. Средства пойдут на строительство конгресс-холла «Таганай» и «президентской деревни» в Белом хуторе. Об этом в докладе на заседании областного правительства сообщила и.о. первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.

«В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС увеличивается финансирование на предоставление субсидии на строительство конгресс-холла – 147 млн руб. Предусматривается субсидия на строительство загородного квартала “президентская деревня” – 105 млн руб. Общий объем дополнительного финансирования – 263,2 млн руб. Проект постановления прошел экспертизу и согласование»,- доложила Ирина Акбашева.

Ранее депутаты заксобрания области согласовали изменения в бюджет региона, в соответствии с которыми на возмещение затрат инвесторов по строительству «президентской деревни» в Белом хуторе выделяется 36 млн руб. Более 200 млн руб. в 2019 году направили на монтаж новых остановочных комплексов на гостевых маршрутах. 112 млн руб. предусмотрено на капремонт фасадов домов, также на это выделено 197 млн руб. из бюджета Челябинска. Из областного бюджета также направили 191,5 млн руб. для выкупа земельных участков и капитальных объектов, находящихся в зоне строительства транспортной развязки на улицы Братьев Кашириных. В прошлом году на строительство общественно-делового центра на берегу Миасса из региональной казны направили 3,2 млрд руб., конгресс-холлу «Таганай» был выделен 1 млрд в качестве банковской гарантии. На рекультивацию челябинской городской свалки из федерального бюджета планируется направить не менее 3 млрд руб.