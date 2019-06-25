Применение восстановительных технологий снизило рецидив преступлений у несовершеннолетних

На научно-практической конференции в Пермском краевом суде обсудили результаты применения восстановительных технологий при осуществлении правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей. По данным суда, несовершеннолетние, с которыми проведена такая работа, совершают рецидивные преступления практически в десять раз меньше. Эксперимент по применению таких технологий начался в Лысьвенском городском суде и Индустриальном райсуде в 2006 году. Теперь они применяются во всех судах региона.

В 2008 году в Прикамье было рассмотрено 1,3 тыс. уголовных дел в отношении несовершеннолетних. При рассмотрении 34 из них применялись восстановительные технологии. Из участников этой программы повторно совершили преступления два человека. В 2018 году несовершеннолетние стали подсудимыми по 945 уголовным делам. Восстановительные технологии применялись уже в 360 случаях. При этом рецидив совершили только 29 подростков. Как отметили в суде, фактически они включились в систему профилактики преступности среди несовершеннолетних, наряду с МВД, а также органами исполнительной власти. «Юристы, которые занимаются делами по несовершеннолетним, должны обладать определенными познаниями в педагогике и психологии, чтобы поддерживать дружественное правосудие, которое сейчас культивируется. Чтобы не просто доказывали совершение преступления, но и оказывали параллельно психологическую помощь»,— считает прокурор Пермского края Андрей Юмшанов.