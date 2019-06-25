Смотрите, кто пришёл: Юрий Барсуков (заместитель заведующего отделом бизнеса “Ъ”)

Мелиса Савина, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Люди в отделе бизнеса работают много, первый год вообще вспоминают как кошмар. Ты только пришел, еще ни в чем не разбираешься, а с тебя все время требуют тексты», - рассказал о сложностях работы заместитель заведующего отделом бизнеса газеты «Коммерсантъ» Юрий Барсуков.

Без вводной части гость Академии журналистики “Ъ” сразу приступил к ответам на вопросы аудитории. А слушатели спрашивали, как устроена работа в отделе, на какие темы пишут корреспонденты и борются ли отделы за первую полосу.

Юрий Барсуков рассказал, что сбором новостей заниматься не надо — необходимо искать истории. К слову, отделить одно от другого иногда оказывается нелегко. Запретных тем нет, но есть такие, которые не относятся к вопросам бизнеса, поэтому брать их не стоит.

В отдел бизнеса корреспонденты приходят из региональных отделений газеты или других отделов: рискованно брать людей без базовых знаний в журналистике, считает гость. Тех же, кого отобрали, учат вникать в тему настолько глубоко, чтобы они сумели самостоятельно находить эксклюзивы.

Работать с компаниями непросто, поделился спикер. Иногда они просят написать о них, но «Коммерсантъ» почти всегда отвечает отказом на такие звонки из пресс-служб. Другое дело, если пиарщики подготовили какой-то интересный материал. «Значительная часть историй связана с деятельностью компаний. Сложно бороться с манипуляциями, когда у организации, конечно же, больше информации о своей работе»,— признается Юрий. И тем не менее в конечном итоге отдел решает сам, о чем писать, а о чем — нет. К давлению со стороны пресс-служб Юрий относится спокойно и говорит, что это их работа.

Конечно, интересовали слушателей и вопросы непосредственно по теме бизнеса, например, про теневой сектор экономики и стартапы. Кстати, пишет отдел только про крупный бизнес.

Тесно взаимодействуя с компаниями, журналисты иногда уходят в пиар-службы, желая сменить вектор работы или получать зарплату побольше. Это понятно, хотя иногда люди недооценивают плюсы своей профессии, считает Юрий. К ним он отнёс относительно свободный график работы, понятность стоящей перед журналистами задачи (найти историю) и разнообразие тем и форм».