Губернатор Прикамья поддержал переход к одноуровневневой системе местного самоуправления

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил о том, что «хотел бы, чтобы в крае сложилась одноуровневая система управления». «Причина моего желания — реализация национальных проектов. Мы понимаем, что расселение аварийного жилья в двухуровневой системе — полномочия городских поселений. Но отвечать за выделенные средства перед бюджетом федерации будет край. Мы эти деньги передаем району, район распределяет по поселениям. И если хоть одно из поселений в чем-то допускает ошибку, то штрафы накладываются на регион. Риск ошибки очень высок»,— пояснил губернатор. «В одноуровневой системе работать с муниципалитетами проще и проще их страховать: 46 муниципалитетов мы отстрахуем, а 325 уже не сможем»,— добавил глава региона.

Максим Решетников отметил также, что к началу 2020 года останется только десять муниципалитетов с двухуровневой системой местного самоуправления. «Большая часть работы в этом направлении уже сделана. Но никого „ломать“ мы не будем, будем призывать и стимулировать»,— заявил Максим Решетников.

Напомним краевые власти, начали процесс укрупнения муниципалитетов в 2018 году. Тогда городские округа были созданы на базе шести муниципальных районов. В результате поселения этих муниципалитетов потеряли статус отдельных муниципальных образований. Например, к уже созданным округам на базе Соликамска и Березников присоединились поселения Соликамского и Усольского муниципальных районов. В этом году депутаты краевого парламента поддержали реорганизацию в городские и муниципальные округа еще 22 муниципальных районов.