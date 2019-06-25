Петербург стал лидером среди регионов РФ по снижению среднего размера микрозаймов

Средний размер микрозаймов в I квартале 2019 года снизился в Петербурге на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель значительно больше значений по другим регионам России, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, несмотря на снижение показателя, Петербург по-прежнему занимает лидирующие позиции по среднему размеру займов — 9,1 тыс. рублей.

В среднем по стране размер «займов до зарплаты» в I квартале 2019 года практически не изменился, увеличившись всего 1,4% к аналогичному периоду предыдущего года, и составил 7,7 тыс. руб.