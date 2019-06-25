В работе «Билайна» произошел сбой

Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ. Также жалобы поступали от клиентов Райффайзенбанка и Совкомбанка, пишет портал Vc.ru.
В «Билайне» подтвердили, что «возможны временные ограничения при получении СМС-сообщений от банков и с других буквенных номеров». По состоянию на 16:15 проблема не была решена.
https://twitter.com/Beeline_RUS/status/1143481064905728000
Тем временем в пресс-службе «Билайна» заявили ТАСС, что проблемы с доставкой СМС-сообщений произошли из-за перенастройки оборудования. Оператор утверждает, что неполадки устранены. «Сбоя не было. Кратковременно сервис работал не в полном объеме в связи с перенастройкой оборудования»,— сказали в пресс-службе.
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