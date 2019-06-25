На Кубани сотрудники ФСБ изъяли 47 тонн контрафактного алкоголя

В Темрюкском районе Краснодарского края выявлена группа злоумышленников, занимавшихся изготовлением контрафактной алкогольной продукции в крупном масштабе, сообщили “Ъ-Юг” в управлении ФСБ России по региону. Всего у подпольных предпринимателей изъято 47 тонн спиртосодержащей продукции.

По данным УФСБ, значительная часть контрафактной алкогольной продукции предназначалась для реализации на территории Черноморского побережья в период санаторно-курортного сезона. У злоумышленников имелась разветвленная сеть своих поставщиков и реализаторов на территории Краснодарского края и Республики Крым. Общая стоимость изъятой продукции составила 5 млн руб. В подпольных цехах обнаружены более 40 тонн спирта, 1,4 тонны коньячной продукции, более 5 тонн вина, а также более 600 литров готовой алкогольной продукции, в том числе водка марок «Финская» и «Русский Изумруд», а также виски «Джемесон» и «Джек Дениелс». Кроме того, в одном из домовладений было обнаружено производство по смешиванию и розливу спиртосодержащей продукции в пластиковые емкости, а также в упаковки «Bag-in-box».

Анна Перова, Краснодар