Белгородский митрополит считает потери СССР в Великой Отечественной войне расплатой за безбожие

«Несоизмеримая жертва» Красной армии в ходе Великой Отечественной войны «была принесена за безбожие», считает митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он заявил об этом, произнося речь на посвященном началу Великой Отечественной войны вечере памяти.

«Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещеные, они были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие»,— отметил митрополит. По его мнению, «войну выиграли крещеные люди, те, кто призван был для того, чтобы духовно победить эту машину».

В Белгородской и Старооскольской епархии “Ъ-Черноземье” рассказали, что митрополит Иоанн уже озвучивал похожие размышления. «Мысль владыки понятна, и ранее она находила поддержку на заседаниях с участием историков, директоров музеев и руководства области»,— отметил представитель епархии.

Андрей Прах