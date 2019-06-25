«Мусорный» тариф на юге Кузбасса вырастет почти на рубль

Тариф на услугу обращения с твердыми коммунальными отходами на юге Кемеровской области с 1 июля повысится на 83 коп. и составит 86,11 руб. с человека. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора «Экотек».

Это второе повышение тарифов за обращение с ТКО в текущем году. В апреле региональная энергетическая комиссия Кемеровской области скорректировала стоимость вывоза и захоронения твердых коммунальных отходов на территории зоны «Юг» до 2021 года, определив ее повышение дважды в год. Напомним, с 1 июля 2018 года тариф составлял 84,94 руб., с 1 января по 30 июня 2019 года — 85,28 руб. с человека. Ко второй половине 2021 года жители будут платить за вывоз мусора 98,74 руб. По информации регоператора, сейчас задолженность жителей юга региона за обращение с ТКО превышает 600 млн руб.

Региональный оператор «Экотек» начал работу 1 июля 2018 года, он обслуживает 11 муниципальных образований В его обязанности входят сбор, транспортировка, обработка, утилизация и захоронение отходов на территории от поселка Краснобродский до Таштагольского района. На севере Кузбасса регоператор «Чистый город Кемерово» приступит к работе с 1 июля и будет обслуживать 23 муниципальных образования с населением более 1,4 млн человек. Тариф на услуги по обращению с ТКО на севере области еще не установлен.

С какими проблемами столкнулся «Экотек» — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Делу не дают отхода»

Нина Обелюнас