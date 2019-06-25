На Дону предприниматель незаконно торговал в школьных мастерских

В Зерноградском районе Ростовской области предприниматель организовал торговлю строительными материалами в самовольно занятых школьных мастерских. Об этом сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры в ЮФО.

Школьные мастерские и земельный участок под ними входят в реестр муниципального имущества, переданного на праве бессрочного пользования школе. Но предприниматель представил свидетельство о праве собственности на занятое им здание. Проверка показала, что мужчина получил свидетельство по решению суда, предоставив подложные документы.

Предпринимателя приговорили к штрафу за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). После вступления приговора в силу имущество возвратили в муниципальную казну. Сейчас помещение находится в оперативном управлении школы.

Дарья Голякова