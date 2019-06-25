В Анапе с подрядчика по строительству «Южного потока» взыскали 6,8 млн рублей долгов по зарплате

Строительная организация в Анапе погасила долги по заработной плате перед десятью сотрудниками. Как сообщили в УФССП по краю, за период более года общество накопило задолженность перед рабочими на сумму более 6,8 млн руб.

Судебные приставы-исполнители обратили взыскание на денежные средства организации, находящиеся на банковских счетах. Как оказалось, у организации на счетах имелась сумма, достаточная для погашения задолженности. В результате, долг был взыскан в полном объеме.

В исполнительном ведомстве не называют юридического наименования компании, однако, как стало известно “Ъ-Кубань”, речь идет об ООО «О.М.А. интернэшнл». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», общество зарегистрировано в Москве в 2014 году и основным его профилем является деятельность в области фотографии. Уставный капитал компании 5 млн руб., ее генеральным директором значится Александр Маремьянин. Головная компания общества - Angelucci HOolding SRL (Италия). По итогам 2017 года выручка общества составляла 1 млрд руб., убыток – 232,6 млн руб.

Согласно документам Анапского городского суда, рассматривавшего иск прокурора курорта к обществу в связи с долгами по зарплате сотрудников, основной вид деятельности ООО «О.М.А. интернэшнл» – строительство берегового участка трубопровода в рамках проекта «Южный поток».

Дмитрий Михеенко