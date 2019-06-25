Санаторий «Одиссея» выставлен на торги в рамках банкротства ООО «Металл групп»

Конкурсный управляющий ООО «Металл групп» (бывший оператор Яковлевского рудника) Александра Рутштейн выставила на открытый аукцион право на долю в уставном капитале санатория ООО «Одиссея» в размере 87,5% начальной стоимостью 350 млн руб., а также право требования «Металл-групп» к «Одиссее» в размере 224 млн руб. Это следует из сообщения управляющего. Шаг аукциона составит 10% по обоим лотам. Торги назначены на 22 июля.

«Одиссея» — санаторно-курортный центр в поселке Лазаревском Краснодарского края. Построен в 1997 году, имеет основной корпус на 158 номеров и шесть коттеджей. В состав комплекса входит дендропарк площадью 6,21 га, рестораны и бары, лечебный корпус.

В мае 2019 года арбитражный суд Центрального округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу ООО «Активсервис» на определение арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда о признании сделки недействительной. «Активсервис» оспаривал у конкурсного управляющего ООО «Металл групп» право на долю в уставном капитале санатория ООО «Одиссея».

Арбитражный суд Белгородской области ввел в отношении ООО «Металл-групп» конкурсное производство в марте 2018 года. Банкротство оператора Яковлевского рудника было инициировано его основным кредитором — Газпромбанком, правопреемником которого сегодня выступает «Северсталь» (компания прошлым летом выкупила у банка за 6 млрд руб. право требования долга на 12 млрд руб.).

О том, почему активы ООО «Металл групп» оказались под арестом, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Яковлевский рудник законсервировали кредитами».

Ирина Лобанова