Маршруты скоростных поездов «Ласточка» могут расширить

В Пермском крае могут расширить маршруты скоростных поездов «Ласточка». Об этом заявил сегодня на пресс-конференции губернатор Максим Решетников. «Мы обсуждаем с РЖД максимальное использование тех „Ласточек“, которые есть. Продлили маршрут до Кишерти, сейчас анализируем. Смотрим пассажиропоток. Он действительно очень большой, особенно на утренних рейсах,— отметил губернатор.— С учетом этого я не исключаю, что мы примем какие-то решения по расширению использования „Ласточек“».

Губернатор отметил также, что региональный минтранс выходит с предложением использования скоростных поездов по тактовому сообщению. Этот вопрос обсуждается. Рассматриваются варианты такого маршрута. Например, краевые власти предлагают РЖД рассмотреть возможность строительства нового железнодорожного моста через Каму, с подходами от площади Восстания, чтобы жители региона могли переезжать на другой берег, ехать мимо Пролетарки в Закамск. И по такому маршруту, считает глава Пермского края, можно было бы организовать тактовое сообщение скоростными поездами.

Напомним, скоростные поезда «Ласточка» курсируют в Пермском крае с 1 ноября 2018 года по двум маршрутам: Пермь II — Кунгур — Пермь II и Пермь II — Верещагино — Пермь II. При этом с 6 мая скоростной электропоезд скорректировал расписание движения в Кунгурском направлении: в утренние и вечерние часы маршрут будет продлен до станции Кишерть. По данным на сегодня, в общей сложности «Ласточки» перевезли более 225 тыс. пассажиров.

Кроме того, в настоящее время рассматривается возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Екатеринбургом с использованием электричек «Ласточка» и организацией минимального количества остановок (станции Кунгур, Шамары, Первоуральск).