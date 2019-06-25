Смотрите, куда пошли: МАММ

Татьяна Карпова, слушатель 12 потока Академии журналистики “Ъ”:

«Современное искусство у многих вызывает шок или недоумение, но, наверное эти люди просто не были в Мультимедиа Арт Музее Москвы. Именно это место развеивает мифы о «страшных экспонатах» и помогает приобщиться к высокому даже тем, кто совершенно не интересуется культурой. Здесь можно увидеть работы знаменитых фотографов и художников. В музее нет постоянной экспозиции, выставки меняются раз в несколько месяцев. В этот раз у нас оказалась возможность посмотреть на творчество Андре Кертеша, Франка Орвата, Жана-Батист Уина и Витольда Крассовски.

Экскурсовод Никита увлекательно рассказал нам о мире фотографии, о биографии великих творцов и ключевых замыслах их работ. Например, на выставке представлены снимки Франка Орвата. Каждый его проект отличается новаторским стилем. Этот художник постоянно меняет темы фотографий, в его портфолио есть всё от репортажей и пейзажей до модных показов. Интересный рассказ экскурсовода об этом творце привлекал внимание других посетителей музея, которые присоединялись к нашей группе, чтобы тоже послушать лекцию.

Нам даже повезло встретить директора музея - Ольгу Свиблову. Хозяйка МАММ рассказала о жизни фотографа Марселя Дюшана и поделилась впечатлениями от личной встречи с ним. Ольга объяснила, что Дюшан использует различные приемы, чтобы передать динамику фотографии (ракурс, диагонали). Директор музея также вспомнила о современном американском художнике-граффитисте, Жан-Мишель Баския, чьи работы в 2018 году выставлялись в МАММ. Творчество Баския привлекает большое внимание молодежи и Ольга надеется, что подобные художники помогут развить у современного поколения любовь к искусству в целом. По мнению директора музея: «Фотографии помогают людям взглянуть на мир под другим углом, понять, что любые проблемы решаемы». В конце Ольга добавила, что «современное искусство современному журналисту не знать - преступление». Как мне кажется, это выражение касается не только журналистов, но и просто каждого образованного человека».