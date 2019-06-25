Вдовы погибших на «Уфанефтехиме» пожаловались на судью Орджоникидзевского суда Уфы

Вдовы двух рабочих «Уфанефтехима» (входит в «Башнефть»), погибших летом 2016 года при взрыве установки гидрокрекинга, пожаловались в Квалификационную коллегию судей республики на заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы Вадима Таяновича, который рассматривает уголовное дело в отношении предполагаемых виновников аварии. Они просят провести в отношении судьи служебную проверку, так как считают его пристрастным и нарушающим права участников процесса, в том числе потерпевшей стороны, а кроме того просят передать рассмотрение дела в суд другого субъекта РФ (копия жалобы есть в распоряжении “Ъ-Уфа”).

Претензии Ольги Лыгиной и Танзили Выдриной относятся в том числе к ходу судебного заседания, проведенного Вадимом Таяновичем 19 июня. По их информации, судья отказался перенести заседание из-за занятости адвокатов у двух подсудимых и обязал их за два часа найти замену. Тем самым было нарушено требование закона, дающего обвиняемым право найти замену защитнику в течение пяти дней, отмечается в жалобе. Из-за поиска адвокатов заседание началось только по окончании рабочего дня, говорится в заявлении.

На том же заседании у потерпевшей Лыгиной на нервной почве возникли судороги. Судья отказал в вызове службы скорой помощи и продолжил процесс, не обращая внимание на ухудшение самочувствия вдовы, говорится в жалобе. Медицинскую помощь вызвали другие участники процесса. В результате госпитализированы были и Ольга Лыгина, и Танзиля Выдрина. При этом, по их информации, судья продолжил процесс в отсутствие потерпевших.

Ранее участники судебного процесса по делу о взрыве на «Уфанефтехиме» уже жаловались на то, что судья приступил к рассмотрению материалов всего через пять дней после их поступления. Этого срока, по мнению потерпевших, недостаточно, чтобы ознакомиться с 37 томами дела и вещественными доказательствами, некоторые из которых предоставлены на французском языке и не переведены. При обсуждении ходатайств судья, по информации заявителей, сообщал, что его обязали вынести приговор по делу уже в июле. Якобы такое указание он получил от председателя Верховного суда республики Земфиры Латыповой.

Потерпевшие и подсудимые, напомним, уверены, что следствие решило привлечь к ответственности за взрыв на «Уфанефтехиме» «стрелочников», чтобы не устанавливать вины менеджмента предприятия и его головной компании «Башнефть».

Обвинения в нарушении правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек (ч. 3 ст. 217 УК РФ), предъявлены пятерым сотрудникам «Уфанефтехима»: начальнику сектора отдела технического надзора завода Илюсу Зиннатшину, начальнику установки гидрокрекинга Рустаму Янчурину, главному механику производственной площадки Олегу Храмову и инженерам Раилю Давлетову и Александру Королеву. По версии следствия, их вина состоит в том, что незадолго до аварии вместо замены коллекторов они произвели их ремонт, а позже запустили установку, не убедившись в безопасности ее эксплуатации.

При взрыве и пожаре на «Уфанефтехиме» в июле 2016 года погибли шесть рабочих завода.

Майя Иванова