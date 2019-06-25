Капремонту ищут контролеров

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области намерено отказаться от полномочий по контролю деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, возложив их на Госжил­инспекцию. Депутаты регионального парламента полагают, что министерство, пользуясь положениями закона, пытается снять с себя ответственность за падающие показатели работы фонда, на которые областному правительству указывают правоохранительные ­органы.

СПРАВКА

По словам чиновников, министерство и управление Госжилинспекции договорились разделить полномочия в июне. Ведомства решили, что контроль над фондом капремонта, учрежденным правительством Нижегородской области в 2014 году, останется за ГЖИ. Министерство сохранит полномочия принимать выполненные работы в составе комиссий, в которые также войдут представители ТСЖ, домоуправляющих компаний и собственники многоквартирного фонда. Правительство оставит за собой право проводить аудиторские проверки фонда. Тем самым министерство рассчитывает исключить дублирующие функции с ГЖИ. Депутаты Заксобрания сочли такие доводы неубедительными. Они обратили внимание, что за все пять лет работы фонда капремонта никаких поправок в части полномочий министерства не требовалось. Вице-спикер, председатель фракции КПРФ Владислав Егоров подчеркнул, что Госжилинспекция и так обременена массой других задач и новые полномочия были бы излишними. Депутат Валерий Антипов посчитал сложение министерством контролирующих функций недопустимым. Аналогичной точки зрения придерживается парламентарий от ЛДПР Владислав Сивый, по мнению которого проект закона «выглядит так, будто министерство хочет избавиться от нерадивого дитя».

Депутаты решили собрать рабочую группу из представителей всех заинтересованных сторон, чтобы определиться, необходимо ли вносить изменения в закон.