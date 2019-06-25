Под Петербургом откроют крупнейший в европейской части России дата-центр

ПАО «МТС» намерено построить в Ленобласти крупнейший в европейской части России дата-центр. Его планируется разместить в поселке Федоровское Тосненского района — близ города Павловск. Об этом представители компании заявили на деловом завтраке “Ъ-СПб” «Технологические тренды: что влияет на работу ИТ-директора в 2019 году», который состоялся во вторник, 25 июня.

Новый дата-центр будет представлять собой масштабную технологическую площадку с перспективной мощностью в 30 МВт и восемью модулями под облачное хранилище. Размер инвестиции в проект в МТС не уточнили.

Развитие модульных дата-центров стало одним из аспектов долгосрочной стратегии компании, включающей в себя развитие облачных сервисов #CloudMTS. В настоящий момент на территории РФ успешно функционируют десять дата-центров МТС.

Анастасия Шумова