На Кубани собран рекордный урожай клубники

Согласно предварительным итогам уборки ягодных культур на Кубани, урожайность клубники в этом году составила более 1,1 тыс. т. Данный показатель не является окончательным, так как сбор ремонтантных сортов клубники будет продолжаться до сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Тем не менее текущий урожай уже превысил прошлогодний показатель в 2 раза и является рекордным за последние 10 лет.

Как отмечает вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, рост урожайности клубники в этом году связан с растущим интересом к этой деятельности со стороны малых форм хозяйствования. При этом замглавы края добавил, что выращивание клубники в регионе стимулирует большой спрос на ягоду по всей стране.

«Наша клубника созревает одной из первых в России. Кроме того, она натуральная и экологически чистая. Поэтому ее всегда ждут не только в крае, но и за его пределами», - заявил Андрей Коробка.

Марат Бабаев