В этом году ФССП пополнила краевой бюджет на 3,4 млрд рублей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым и руководителем регионального управления ФССП Дмитрием Ткаченко заявил, что с начала текущего года приставами было перечислено в краевой бюджет 3,4 млрд руб. налогов, штрафов и госпошлин. Как отметил глава края, это ощутимая финансовая составляющая регионального бюджета.

В то же время Вениамин Кондратьев обратил внимание на ряд проблем, решение которых возложено на ФССП. В первую очередь, речь шла о нелегальной миграции. Губернатор отметил, что благодаря слаженной работе приставов с территории Кубани было выдворено 1700 нелегальных мигрантов.

Еще одной важной темой, затронутой Вениамином Кондратьевым, была задолженность по зарплатам. Как заявил губернатор, 185 млн руб. уже выплачено работникам на Кубани, тогда как 125 млн все еще предстоит взыскать с работодателей.

Марат Бабаев