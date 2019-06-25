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Фото: Андрей Абрамов

Специалисты рассказали об опасности солнечного загара

Лучшее время для загара – до 10 часов утра или после 15 часов, считаю дерматолог Мария Трянина.

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В таком случае значительно снижаются вероятность теплового удара и риск обгореть. Появление шоколадного оттенка кожи в результате загара – проявление защитных реакций организма в ответ на воздействие ультрафиолетовых лучей, считают специалисты.

Онколог Оксана Гаранина напоминает, что во время загорания нужно пользоваться защитными кремами и головным убором, а некоторым загар вообще противопоказан. К этой категории относятся люди с заболеваниями щитовидной железы, аутоиммунными заболеваниями, те, у кого много родинок на коже, и те, у кого не заложена защита от ультрафиолета на генетическом уровне.

Напомним, если человек в возрасте 15-20 лет получил многократные солнечные ожоги, в дальнейшей его жизни риск возникновения рака кожи увеличивается на 80%.

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