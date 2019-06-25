В Югре планируют создать законопроект о креативной деятельности

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре прошли обсуждения законопроекта, регулирующего креативную деятельность в регионе. Это произошло в рамках форсайт-сессии крауд-проекта «Развитие креативной экономики Югры», прошедшей в 22 по 23 июня в Сургуте.

По словам федерального эксперта в области креативной экономики, эксперта Общественной палаты РФ Святослава Мурунова, законопроект сможет выстроить внутреннюю кооперацию и объединить креативные бизнесы в Югре. «Если говорить про настойчивость и масштаб, то автономный округ — первопроходец. Здесь инициатива снизу была поддержана сразу губернатором и его командой»,— приводит слова эксперта департамент информполитики региона.

Господин Мурунов также добавил, что вопрос по разработке нормативно-правового акта «может стать только началом реального развития постиндустриальной экономики округа». «Создание реально работающего креативного кластера и реализация первых шагов (пилотные проекты, нормативные акты, образовательные стандарты, новые модели принятия решений) сразу же создает пример в масштабах всего постсоветского пространства. Системный подход и изменения на всех уровнях позволит Югре транслировать свой опыт на федеральный уровень»,— уверен он.

Завершающим этапом крауд-проекта станет вынесение на рассмотрение правительства Югры пакета предложений по развитию креативной экономики региона, в том числе, проекта закона, регулирующего креативную деятельность. Инициативы будут направлены в августе этого года.