Средний размер микрозайма в Нижегородской области сократился на 2,4%

По итогам первого квартала 2019 года размер среднего микрозайма в Нижегородской области сократился до 7,7 тыс. руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эта сумма на 2,4% меньше, чем в январе-марте прошлого года, когда средний размер микрозайма составил 7,9 тыс. руб.

В среднем по России сумма «займа до зарплаты» выросла на 1,4% до 7,7 тыс. руб. Наибольшие показатели зафиксированы в Москве (11,6 тыс. руб., -9,9%), Московской области (10,5 тыс. руб, +1,6%) и Санкт-Петербург (9 тыс. руб., -10,0%).

Анастасия Еремина