Пермский губернатор прокомментировал уход Теодора Курентзиса

Губернатор Пермского края Максим Решетников прокомментировал предстоящий уход Теодора Курентзиса с должности художественного руководителя. «Со стороны Теодора были весьма обоснованные претензии, связанные, например, с репетиционной базой. Весной мы приняли решение по ДК Солдатова, решили вопрос с новыми постановками, расширили репертуар. И я посчитал, что к моменту начала Дягилевского фестиваля мы нашли общий язык. Однако у него уже созрело решение. Но он предложил, уходя, не уходить: остаться художественным руководителем Дягилевского фестиваля, давать концерты»,— рассказал губернатор.

Он добавил, что ранее предлагал Теодору Курентзису активнее работать в Перми. «Полтора года назад был очень интересный разговор. Он сравнил музыку с дорогим вином на экспорт. Я ему сказал, что это хорошо, но хотелось бы, чтобы это вино самого высокого качества, произведенное в Перми, потреблялось здесь. Чтобы к нам больше людей приезжало»,— вспомнил губернатор.

По словам главы региона, Пермский театр оперы и балета — «самый малоработающий театр в стране». Говоря о будущем театра, Максим Решетников заявил, что контракт с исполнительным директором пермской оперы Андреем Борисовым будет продлен. «Это человек, известный театру, пользующийся доверием со стороны минкульта и моим лично. Надеюсь, вместе мы соберем еще более мощную конструкцию, чем была»,— отметил Максим Решетников.

Напомним, в минувшую пятницу пресс-служба пермской оперы сообщила, что с нового сезона Теодор Курентзис прекращает работу в качестве художественного руководителя. Контракт художественного руководителя истекал в феврале 2021 года: после восьми лет работы в Перми господин Курентзис расторг его досрочно по собственной инициативе. Причины такого решения дирижер публично не объяснял.