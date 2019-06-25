От укусов клещей на Урале пострадали почти 25 тысяч человек

24,8 тыс. человек пострадали в Свердловской области от укусов клещей. Среди пострадавших более 4,6 тыс. детей. По данным регионального управления Роспортебнадзора, более 8,8 тыс. укушены в Екатеринбурге. Специалисты провели 193,5 тыс. вакцинаций и 291 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита. Больше всего пострадавших от клещей в Слободо-Туринском муниципальном районе, Пышминском, Асбестовском, Рефтинском и Тугулымском городских округах.

«В лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом “клещевой вирусный энцефалит” госпитализировано 167 человек (диагноз подтвержден у 15 человек, в том числе у троих детей), с диагнозом “клещевой иксодовый боррелиоз” госпитализировано 260 человек (подтверждён диагноз у 97 человек, в том числе у 17 детей)»,— рассказали в ведомстве.