В Сочи закрыт доступ туристам в башню на горе Большой Ахун

Смотровая башня на горе Большой Ахун в Сочи закрыта для посетителей на неопределенное время, эксперты оценивают повреждения, полученные памятником 22 июня в результате сильной грозы, сообщили в Сочинском национальном парке. Башня, построенная в 1936 году на одной из самых высоких точек города-курорта, имеет статус федерального памятника культурного наследия.

Смотровая башня на горе Большой Ахун, построенная в стиле средневекового рыцарского замка, имеет высоту 30 м, высота объекта над уровнем моря превышает 700 м. С верхней площадки башни открывается вид на Абхазию, центральную часть Сочи и Главный Кавказский хребет, дальность обзора составляет 70 км. К башне от берега моря ведет шоссе длиной 11 км.

Анна Перова, Краснодар