В Ростовской области в очереди на жилье остаются почти 3 тыс. сирот

На Дону более чем на 40% сократилась очередь детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, об этом сообщает управление информационной политики правительства региона. Отмечается, что в январе 2017 года в очереди насчитывалось 4947 человек, соответственно, сейчас их количество сократилось до примерно 3 тыс.

По данным правительства, в прошлом году жильем было обеспечено более 1350 человек. В 2019 году в очередь включено 1632 человека. Всего в Ростовской области в этом году на обеспечение жильем детей-сирот выделено более 1,2 млрд руб.

Кристина Федичкина