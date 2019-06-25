В Кировской области планируют создать единую транспортную компанию

Глава Кировской области Игорь Васильев поручил правительству региона к 1 сентября проработать вопрос создания единой транспортной компании. Она должна будет обеспечить перевозку пассажиров и работоспособность всей транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства области.

Необходимость создания единой региональной компании вызвана в том числе отсутствием прямого сообщения между Кировом и некоторыми районными центрами, сложным положением муниципальных автотранспортных предприятий и проблемами в работе общественного транспорта.

Отмечается, что введенные недавно ограничения для кировских частных перевозчиков также являются частью работы по улучшению транспортного обеспечения в регионе. Напомним, тогда «в целях поддержки регулярных пассажирских перевозок» частникам запретили перевозить людей по одному маршруту чаще трех раз в месяц.

Анастасия Еремина