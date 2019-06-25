Показатель ВРП Краснодарского края за 2018 год составил 2,4 трлн рублей

Объем валового регионального продукта (ВРП) Краснодарского края в 2018 году составил оценочно 2,396 трлн руб. По этому показателю регион занимает первое место в ЮФО.

Первый заместитель министра финансов Кубани Александр Кравцов сообщил на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2018 год, что в региональную казну по итогам прошлого года поступило 250,9 млрд руб., что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2017 года и на 8,5% превысило план.

На строительство и содержание дорог расходы были увеличены к уровню 2017 года на 30%, на развитие промышленности – на 36%, дополнительные средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, строительство офисов врачей общей практики и универсальных спортивных комплексов в школах.

По итогам 2018 года профицит бюджета составил 15,5 млрд руб., объем государственного долга сократился на 9 млрд руб.

Василий Хитрых