Инициатора строительства цементного завода под Воронежем «Хохольский мел» признали банкротом

Арбитражный суд Воронежской области ввел конкурсное производство в отношении ООО «Хохольский мел», которое занималось добычей и первичной обработкой известняка и гипса в Хохольском районе региона. Конкурсным управляющим, согласно документам суда, утвержден Дмитрий Андреев.

Под наблюдение общество попало в феврале 2019 года по заявлению госкорпорации «Агентство страхования вкладов» от лица разорившегося Межтопэнергобанка, которому «Хохольский мел» задолжал более 2 млрд руб. Долг был обеспечен залогом в виде нескольких участков в Хохольском районе, среди которых почти 308 га предназначено для размещения карьеров по добыче цементного сырья и более 260 га сельскохозяйственных и производственных земель.

Напомним, ООО «Хохольский мел» последние десять лет планировало построить под Воронежем цементный завод, стоимость которого в разные годы колебалась от 9 до за 16 млрд руб.

Подробнее о попытках реализации проекта — в публикации “Ъ-Черноземье” «Межтопэнергобанк пошел на третий заход».

Мария Старикова