Профицит бюджета Краснодарского края составил 15,5 млрд рублей

В 2018 году доходы бюджета Краснодарского края превысили расходы на 15,5 млрд руб., а объем госдолга снизился на 9 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сказано в сообщении, в минувшем году в краевой бюджет поступило 250,9 млрд, что 8,5% превысило планируемый приход средств. Отмечается, что увеличились расходы на строительство и содержание дорог – на 30% к уровню 2017 года, на развитие промышленности – на 36%. Объем валового регионального продукта края составил оценочно 2,4 трлн руб.

Юлия Заикина