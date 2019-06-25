Экс-замдиректора Ростовского завода гражданской авиации осудили за коммерческий подкуп

Первомайский районный суд Ростова приговорил заместителя генерального директора ОАО «Ростовский завод гражданской авиации №412» - начальника моторного производства Алексея Мирошника к 4,5 годам колонии и штрафу в 400 тыс. руб. за коммерческий подкуп (ч.6 и ч.7 ст.204 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что Мирошник получал деньги от коммерческих организаций за ремонт авиадвигателей и комплектующих без заключения соответствующих договоров. Таким образом ремонтные работы на заводе проводили, но денежные средства в доход предприятия не направлялись.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и задокументировали эпизоды передачи Мирошнику денег в сумме 350 тыс. руб. Подсудимый полностью признал свою вину. Приговор суда вступил в законную силу.

Дарья Голякова