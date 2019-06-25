Саратовские власти не смогли назвать стоимость проекта скоростного трамвая

Скорость трамваев в Саратове планируется увеличить с 13-14 км/час до 30 км/час. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель гендиректора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Павел Кузнецов.

Он напомнил, что в настоящее время ведутся предпроектные работы по подготовке проекта реконструкции трамвайной линии. Ожидается, что проект вынесут на конкурс в течение ближайших месяцев, и в течение полугода проектировщики, выигравшие конкурс, смогут приступить к подготовке проектно-сметной документации. По его словам, скорее всего, это будут компании из Москвы или Санкт-Петербурга, которые уже имеют опыт подготовки аналогичных проектов.

Как сообщалось ранее, строительство скоростной линии трамвая будет состоять из трех этапов. Первый подразумевает реконструкцию линии маршрута №3, который соединяет центр Саратова и Ленинский район, второй этап захватит маршрут №11 (центр – поселок Солнечный), третий – маршруты NN9 и 8 (центр – Заводской район). Общая стоимость строительства скоростного трамвая в Саратове пока не известна. По словам господина Кузнецова, она станет известна после подготовки проектно-сметной документации и будет складываться из стоимости рельсового полотна (по официальным данным, стоимость 1 км превышает 30 млн руб.), контактной сети, вагонов (70-110 млн руб.).

Марина Ковалева