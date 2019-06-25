В Ростовской области в ДТП с автобусом погибли три человека

В понедельник, 24 июня, на 71 км автодороги «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск» столкнулись легковой автомобиль Hyundai Elantra и рейсовый автобус, следующий из Волгодонска в Ростов. В результате аварии погибли три человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Авария в Багаевском районе произошла около 14:30. По данным полиции, 35-летний водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 22 пассажира. В результате ДТП водитель Hyundai Elantra, 30-летняя пассажирка легкового автомобиля, а также новорожденный ребенок погибли до приезда скорой помощи. Также пострадал 17-летний пассажир автобуса, его доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Кристина Федичкина