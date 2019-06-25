25 июня, вторник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

На строительство нового Трофимовского моста необходимо 900 млн рублей

Стоимость строительства нового путепровода в районе станции Трофимовский в Ленинском районе Саратова оценивается в 900 млн руб. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Институт «Проектмостореконструкция» Виктор Морозов.

Он напомнил, что путепровод, построенный в 1960-е годы, находится в предаварийном состоянии, и фактически жителей города ждет не реконструкция, а его полная замена. Сроки ее проведения – сентябрь 2019 года – сентябрь 2020 года. Власти обещают не перекрывать полностью движение по улице Шехурдина во время проведения работ, работы, в которых будет задействованы объекты железной дороги, планируется провести в зимний период.

Чиновники обещают, что срок службы нового моста составит не менее 100 лет.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя