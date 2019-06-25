Гордума одобрила изменения в бюджет Перми на 2019–2021 годы

Депутаты гордумы Перми рассмотрели проект изменений в бюджет города на 2019–2021 годы. Документ, представленный замглавы администрации города Верой Титяпкиной, предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета города в связи с выделением дополнительных средств из федерального и краевого бюджетов на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» в объеме 2,7 млрд руб. в 2019–2021 годах. Средства будут направлены на переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фонда. В целях софинансирования этих расходов из бюджета города дополнительно предлагается направить 42,7 млн руб.

Проектом предусматривается увеличение инвестиционных расходов бюджета на трехлетний период. На реконструкцию спортивного комплекса «Спартак» предлагается направить 256 млн руб., на строительство бассейна в микрорайоне Парковом — 204 млн руб., на проектирование зданий двух школ на улицах Карпинского и Холмогорской — 15 млн руб. На реконструкцию эспланады дополнительно выделяются 123 млн руб., на строительство надземного пешеходного перехода по улице Соликамской — 48 млн руб. Предполагается также выделить средства на реализацию таких приоритетных задач, как ремонт набережной реки Камы, капитальный ремонт Комсомольского проспекта, содержание и ремонт объектов благоустройства и озеленения, ремонт дорог, установка новых остановочных пунктов.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, депутаты гордумы поддержали проект о внесении изменений в бюджет города на 2019–2021 годы.