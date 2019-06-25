Удмуртия выделит 359,65 млн рублей на паспортизацию автомобильных дорог

Удмуртия проведет открытый конкурс на паспортизацию автомобильных дорог и искусственных сооружений с последующей постановкой на кадастровый учет. Начальная цена контракта составляет 359,65 млн руб. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 11 июля 2019 года. Победитель конкурса должен будет подготовить паспорта для более чем 700 объектов протяженностью 5,9 тыс. км, а также поставить на кадастровый учет свыше 600 участков дорог протяженностью почти 4,5 тыс. км. Срок выполнения работ — до конца ноября 2021 года.