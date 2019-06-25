На экс-начальника управления капитального строительства Невинномысска завели уголовное дело

Бывшего начальника управления капитального строительства администрации Невинномысска Юрия Червякова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в феврале 2013 года согласовал отклонение от проектной документации параметров тоннеля под железной дорогой Невинномысск-Минеральные Воды, который строится в рамках муниципального контракта. Таким образом экс-чиновник допустил нарушение строительных норм. Позднее, в сентябре 2013 года, господин Червяков подписал акты выполненных работ, где подрядчик значительно завысил их стоимость. Ущерб от действий экс-чиновника бюджету Невинномысска составил более 3 млн руб.

По делу идет следствие, правоохранители устанавливают имущество подозреваемого, подлежащее аресту для возмещения ущерба.

Дарья Голякова