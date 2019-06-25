На Дону гражданина Украины будут судить за незаконный провоз $30 тысяч

Красносулинский районный суд Ростовской области рассмотрит уголовное дело 42-летнего гражданина Украины, подозреваемого по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств, в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в апреле 2019 года обвиняемый на собственном автомобиле Toyota Corolla незаконно переместил через таможенную границу более $30 тыс. Отмечается, что деньги были сокрыты от таможенного контроля и незадекларированы. Подозреваемому грозит до двух лет принудительных работ.

Кристина Федичкина