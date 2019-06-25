Новосибирский суд рассмотрит дело о выводе за рубеж 135 млн рублей

Следственный комитет по Новосибирской области направил в суд уголовное дело преступной группы, занимавшейся незаконным выводом валюты за рубеж. По данным следствия, в 2015-2017 годах ее участники по липовым документам осуществили банковские переводы в Китай, Иран, Испанию и Арабские Эмираты на общую сумму 135 млн руб. За услуги они получали 2% от суммы перевода.

В 2017 году деятельность преступной группы была ликвидирована сотрудниками ФСБ и таможни. В отношении пяти ее участников силовики возбудили уголовное дело. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в прокуратуре Новосибирской области, которая контролировала ход расследования, трое обвиняемых подыскивали предпринимателей, заинтересованных в крупных денежных переводах без оформления паспорта сделки. Еще двое участников группы привлекали граждан, от имени которых по фиктивным основаниям небольшими суммами перечислялись деньги в зарубежные кредитные организации. За каждый такой перевод им платили всего от 500 до 1 тыс. руб. Уголовное дело будет рассматриваться в Железнодорожном райсуде Новосибирска.

Константин Воронов