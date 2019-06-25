Производство автомобилей в Краснодарском крае выросло на 60%

На 59% увеличилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам руководителя департамента промышленной политики региона Ивана Куликова, высокие показатели роста демонстрируют организации, специализирующиеся на выпуске металлургической продукции, производстве строительных материалов и химической продукции. На 17% увеличился выпуск резиновых и пластмассовых изделий.

Индекс промышленного производства по Краснодарскому краю составил 104,2%. Достигнутый объем продаж на 6,7% больше, чем за аналогичные период прошлого года.

Юлия Заикина