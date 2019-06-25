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Башкирские депутаты подумают над новыми запретами алкоголя

Депутаты башкирского парламента Курултая, вдохновленные практикой запрета розничных продаж алкоголя по праздникам, готовы подумать о новых ограничениях и расширении перечня таких праздников. О том, что руководство Курултая «возможно, подумает о том, чтобы экстраполировать данный опыт на другие праздники, связанные с проведением массовых мероприятий», написал сегодня на своей странице в социальной сети Facebook спикер Курултая Константин Толкачев. Он не исключил, что депутаты пополнят список таких праздников днями городов и сел.

Весной Курултай ввел запрет на продажи алкоголя в магазинах в День знаний 1 сентября, День молодежи 27 июня и на национальных праздниках окончания сева — сабантуях. В остальные дни они запретили продажу алкоголя в рознице с 22 до 10 ч. Ранее продажи прекращались на период с 23 до 8 ч, а полностью магазинам запрещалось реализовывать спиртное только в День последнего школьного звонка.

Господин Толкачев сообщил, что новая норма «жителями республики воспринята положительно», а запреты оказались эффективны. Например, в дни сабантуев «практически не зафиксировано каких-либо происшествий, нарушений общественного порядка». На массовость праздников, подчеркнул он, запреты не повлияли.

Ирина Самойлова


Чем Радию Хабирову не нравились сабантуи

Ежегодный праздник окончания посевных работ в сельской местности — Сабантуй (праздник плуга) в Башкирии в этом году может быть объявлен безалкогольным. Такое поручение сегодня на оперативном совещании в кабмине дал руководителю своей администрации врио главы республики Радий Хабиров. «Мои впечатления от сабантуев, на которые я еще молодым человеком ходил, (потом) взрослым, когда я видел просто — после сабантуя поле бутылок, пива, алкоголя и так далее»,— отметил он. «Почему обязательно, если радость какая-то, нужно напиваться. Подумайте о мерах»,— обратился он к главе администрации Александру Сидякину.

Господин Хабиров привел в пример дни выпускных в школах, когда ограничивается продажа алкоголя. «Не надо людям напиваться на сабантуях. Это отвратительное зрелище на самом деле, когда молодежь вся в соплях ходит там»,— заявил он и добавил, что после введения безалкогольных сабантуев, возможно, его участники «первый раз скучные будут ходить», но «в следующий раз привыкнут — веселые будут ходить».

Ирина Самойлова

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