К соответствующему выводу пришли участники первого заседания Российского Экспортного клуба ОПОРЫ РОССИИ, прошедшего 20 июня в Челябинске в рамках Международного форума «Экспорт и инвестиции». Организаторами масштабного мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса, Российский Экспортный клуб ОПОРЫ РОССИИ, G2R Company Ltd.

Выступая перед участниками заседания, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Николай Дунаев рассказал челябинским предпринимателям о реалиях и нюансах внешнеторговой деятельности, поделился собственным опытом поиска инвестиций для экспорта, тактикой подготовки и участия компании в международных выставках и другой полезной информацией.

«Сегодня предприниматели погрязли в сложной рутине российской действительности. У них не остается времени и сил для поиска выходов на внешний рынок. Экспортный клуб ОПОРЫ РОССИИ станет той площадкой, которая поможет бизнесу решать сложности и получать всю самую актуальную информацию. Кроме того, уже сейчас у нас налажены каналы по взаимодействию с государственными лицами, которые принимают решения», - подчеркнул он.

Уточним, что созданная в марте 2019 года платформа призвана стать центром взаимодействия экспортеров и экспертов по обмену опытом, мнениями и идеями по развитию внешней торговли. Основными направлениями организации стали: проведение общественного контроля над работой РЭЦ, выстраивание диалога членов клуба с государственными органами и структурами, организация встреч бизнес-сообщества с экспертами. На сегодняшний момент в Клуб входят около 100 предпринимателей из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской области и Республики Башкортостан.

Задача Экспортного клуба - объединить экспортеров со всей России, а также совместными усилиями решать системные проблемы, уточнил председатель организации, учредитель G2R Company Ltd Рушан Гиниятов.

«Государство строится постепенно и многие моменты сложны. Даже если вы найдете покупателя, то не факт, что сможете экспортировать. Очень много барьеров в плане получения определенной документации. Вот с этим нужно бороться сообща. Именно для этого мы и создали Экспортный клуб, - пояснил он. - Мы смотрим, как развиваются экспортные клубы в других странах. Например, в Великобритании самые старые клубы были созданы еще в 1934 году и на сегодняшний день там порядка 20 тысяч членов, которые все хорошо знают и умеют правильно продвигать свою продукцию за рубежом».

Рушан Гиниятов также объявил, что в перспективе будет создано мобильное приложение для экспортеров и планируется проведение семинаров на регулярной основе с привлечением зарубежных спикеров.

Отметим, что следующее заседание Российского Экспортного клуба ОПОРЫ РОССИИ состоится 28-29 июня на XIV Съезде Лидеров ОПОРЫ РОССИИ в Нижнем Новгороде. Вся информация об участии - https://oporarb.timepad.ru/event/988590/