В Саратове организатор «наркотической» ОПГ получил 16 лет колонии строгого режима

В Саратове участники преступного сообщества по сбыту наркотических средств через интернет – четыре женщины и пятеро мужчин – приговорены к срокам лишения свободы от 7,5 до 11 лет лишения свободы, организатор группы – к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступное сообщество было создано в 2016 году, установил суд. Сбыт наркотиков осуществлялся в Саратовской и Кировской областях.

В структуру сообщества входили лица, осуществлявшие получение и доставку крупных партий наркотиков, хранение оптовых партий, контроль за финансовыми операциями, обеспечивающие содействие в сфере компьютерных технологий, операторы, принимавшие заказы, так называемая «служба поддержки клиентов», фасовщики, закладчики и другие. Также привлекались «графитчики» для нанесения краской на стены домов и зданий надписей с адресами учетных записей «операторов».

При обысках в квартирах подсудимых, заложенных «тайниках» и «закладках» было обнаружено и изъято более 4,5 кг наркотиков синтетического происхождения. Организатор сообщества легализовал 9,5 млн руб., полученных преступным путем.

Марина Ковалева