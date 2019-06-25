Полностью погашен долг Оренбуржья по гособлигациям

Оренбургская область погасила последнюю часть основного долга и выплатила купонный доход за 24-й купонный период по государственным облигациям. Они были размещены 26 июня 2013 года с регистрационным госномером RU35001AOR0. Об этом сообщает региональное правительство.

«Погашенная часть долга, по условиям займа, равнялась 30 % от номинальной стоимости облигаций, т.е. 300 руб. на одну облигацию. Купонный доход на одну облигацию составил 6,36 руб., исходя из ставки купона 8,5 % годовых»,– говорится в сообщении.

Номинальный объем выпуска составил 5 млрд руб., а номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 тыс. руб. При этом срок обращения облигаций был шесть лет.

«Погашение номинальной стоимости бумаг выпуска осуществлялось амортизационными частями: 10 % номинальной стоимости погашено в дату выплаты восьмого купона (24 июня 2015 года), и по 30 % – в день выплаты 12-го (22 июня 2016 года), 20-го (20 июня 2018 года) и 24-го купона (19 июня текущего года)»,– сообщается на сайте правительства Оренбуржья.