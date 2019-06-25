В Татарстане закроют приют для собак из-за антисанитарии

В Кукморском районе по решению суда из-за антисанитарии закроют приют для собак, который расположен во дворе частного дома в селе Березняк. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

По материалам прокуратуры, в приюте содержится 13 собак различных пород. Владелица не убирает и не дезинфицирует вольеры, не прививает животных. Также на территории участка нет карантинного помещения для поступающих собак.

Кукморский райсуд потребовал у хозяйки дома закрыть приют еще в апреле, однако ответчик не согласился, что нарушает закон о содержании домашних животных в Татарстане и санитарно-эпидемиологические нормы. В результате была подана апелляция в вышестоящий суд, который подтвердил первоначальное решение.

Судьбу животных прокуратура не уточняет.

“Ъ-Казань”