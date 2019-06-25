На Дону средний размер микрозайма вырос на 6,8%

Ростовская область по итогам первого квартала 2019 года вошла в пятерку по среднему размеру «займа до зарплаты» среди 30 регионов-лидеров, сообщает пресс-служба НБКИ. Средний размер микрозаймов по региону за первый квартал вырос на 6,8% и составил 8,3 тыс. руб.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» зафиксировали в Москве (11,6 тыс. руб.), Московской области (10,4 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (9,1 тыс. руб.) и Ставропольском крае (8,3 тыс. руб.).

По динамике регион занял четвертое место после Иркутской (+12,3%), Белгородской (+11,3%) и Омской (+9,3%) области.

В целом по стране в первом квартале 2019 года средний размер микрозайма почти не изменился. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года он вырос всего на 1,4% и составил 7,7 тыс. руб.

Дарья Голякова