На Урале заблокировали 17 сайтов по продаже поддельных дипломов о высшем образовании

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по заявлению прокуратуры заблокировал 17 интернет-сайтов, на которых продавались поддельные дипломы о высшем образовании.

«Информация, размещенная на подобных сайтах, фактически способствует совершению гражданами преступлений»,— сообщили в ведомстве, пояснив, что приобретение или продажа поддельных официальных документов подпадает под статью ст. 324, 327 УК РФ, а также под административную ст. 19.23 КоАП РФ. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Сейчас сайты заблокированы.