Назначены три новых члена избиркома Самарской области

В избирательную комиссию Самарской области назначены три новых члена с правом решающего голоса. Постановления о назначении опубликованы на сайте областного правительства.

Так, по предложению Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в состав избиркома вошел руководитель департамента организации процессов управления администрации Самары Андрей Тетеревенков.

По предложению партии «Единая Россия» еще одним членом избиркома стал Артем Степаненко. По данным сайта «ЕР», господин Степаненко с 2007 по 2012 года работал консультантом сначала в аппарате областного правительства, а с 2012 года – администрации губернатора.

Третьим членом избиркома назначен Дмитрий Колесников – по предложению ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области. Он является заместителем председателя Федерации профсоюзов области.

Ранее губернатор отозвал из состава избиркома первого заместителя руководителя администрации губернатора Владимира Терентьева, директора ООО «Октогон» Олега Никитенко и руководителя правового департамента администрации губернатора Владимира Моргунова.

Ани Айвазян